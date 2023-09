Sergio Ramos fa i conti col destino | un suo autogol fa vincere il Barcellona contro il Siviglia

(Di venerdì 29 settembre 2023)e una serata che non dimenticherà. Piazzato al centro della difesa dellanel match di Ligail. Zero a zero fino al minuto 75. Ilteneva bene il campo. Poi, però, un cross al centro, colpo di testa all’indietro e pallone sui piedi diche la butta dentro, alle spalle del portiere Nyland. Lui, madridista per una vita, consegna al Barça la vittoria. Il suo sguardo è tutto un programma. Sa che gli occhi sono tutti puntati su di lui e sa perfettamente che cosa si racconterà. Incassa e va avanti, lui che è stato contestato dalla tifoseria organizzata delche non lo voleva. È finita 1-0 per ilche si porta in testa al campionato in attesa di ...

Il tecnico del Barcellona, Xavi , alla vigilia della sfida contro il Siviglia valevole per l'ottava giornata di Liga 2023/2024 , ha ironizzato su due suoi futuri avversari come(Siviglia) e Pepe , che incontrerà in Champions League con il Porto: 'Non ho paura di loro, ma speriamo che non si rompa nessuno'.

