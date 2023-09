Sentivo il puzzo dei cadaveri | il dramma di Francesca Fagnani | quando si è trovata all' inferno

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023)è tornata ufficialmente in tv su Rai 2 alla guida della nuova edizione di Belve, il suo talk show d'intrattenimento. Intervistata da Oggi ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita. In particolare, ha rivelato di aver vissuto un'esperienza traumatica negli Stati Uniti: gli attentati dell' 11 Settembre 2001 a New York. “Ero là da due settimane per il dottorato in Filologia - spiega la- neanche capivo bene la lingua a…” La conduttrice della Rai ha poi confessato di aver ricevuto la telefonata assai preoccupata della madre, ma di non averle dato molto retta sul momento. Una volta uscita dalla metropolitana ha però capito immediatamente cosa stava accadendo: “Le persone piangevano, urlavano …La seconda torre è implosa davanti ai nostri occhi…”. La conduttrice di Belve ha sottolineato la reazione ...