“Sempre un’emozione” Elisabetta Gregoraci | la rivelazione fa impazzire gli italiani | è il suo grande amore

Leggi su sportnews.eu

(Di venerdì 29 settembre 2023) 30 Fascino mediterraneo, occhioni profondi, fisico da statua, lineamenti angelici.è una delle showgirl più amate del Bel Paese, adorata per sia per la sua bellezza senza eguali, sia per la sua verve unica, fattori che negli anni le hanno assicurato ilsuccesso. Nata nel 1980 in Calabria, a Soverato, ladebutta Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.