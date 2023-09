Scuola | si cerca personale ATA a Benevento | l’avviso e i requisiti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAnche quello appena iniziato è l'anno della carenza, in ambito scolastico, delDsga. In provincia di, secondo la circolare che alleghiamo, si punta ad ovviare alla mancanza con l'inserimento di Ata assistente amministrativo. I posti vacanti vengono coperti da assistenti amministrativi di ruolo o che abbiano prestato servizio in qualità di DSGA negli anni precedenti. Per iè necessario attenersi ai singoli avvisi. Due le possibili destinazioni: Montesarchio (IS Aldo Moro) o Faicchio (IS Fragola). In allegato la circolare dell'Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di:Interpello-Dsga-6684.28-09-2023