Scuola | chi ci guadagna con il caro-libri

Leggi su panorama

(Di venerdì 29 settembre 2023) Anche nel 2023 la spesa per I testi scolastici è sempre più elevata: ogni studente spende in media 500 euro per quelli obbligatori (con un + 4 per cento rispetto all’anno precedente). Peccato che, per giustificare i «nuovi» volumi, ci si limiti spesso a pochi ritocchi grafici o a qualche trovata tecnologica senza cambiare sostanzialmente il contenuto. È un mercato editoriale da circa un miliardo di euro in mano a pochi gruppi, contro il quale si stanno muovendo consumatori e famiglie. Come sempre, puntuale a ogni autunno, si ripresenta il tema delscolastici. Colpa non solo dell’aumento del costo della carta e dell’inflazione. Da quando nellasono entrate le nuove tecnologie, la vita dei testi si è accorciata. Fino a qualche anno fa bastava una modifica alla grafica o qualche illustrazione in più per giustificare una ...