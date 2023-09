Scotto Pd | ' Salvini convochi le parti sociali invece di precettare i lavoratori'

Arturo, capogruppo del Pd in commissione Lavoro della Camera, ha attaccato Matteo, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha precettato i lavoratori per lo sciopero indetto per ...Roma, 29 set. " "continua a precettare gli scioperi dei trasporti adducendo ogni volta una motivazione ... Così Arturo, capogruppo del Pd in commissione Lavoro della Camera.

Tpl: Scotto (Pd), 'Salvini precetta scioperi invece di convocare parti sociali' La Gazzetta del Mezzogiorno

La proposta di Salvini sul condono è pericolosa. Intervista ad Arturo ... Radio Immagina

Scotto (Pd) difende i lavoratori precettati da Salvini: «Non vanno in vacanza e non si fanno i selfie sulle ruspe. Salvini ha il dovere di rispondere a quelle rivendicazioni che riguardano anche le co ...Case green e condoni edilizi. Uno sguardo al futuro e uno al passato. È in questa tensione che si collocano i provvedimenti in materia di edilizia che stanno prendendo forma in Europa e dei quali sta ...