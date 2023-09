Scopri tutto su Lorenzo Licitra | età | carriera | fidanzata e figli Una vera sorpresa!

Leggi su oggi-notizie

(Di venerdì 29 settembre 2023) Oggi Notizie Non c'è niente di più affascinante che seguire l'evoluzione di un talento musicale. Ed è esattamente questo il caso di, il cantante di Ragusa che ha saputo incantare il pubblico sin dal suo debutto nel 2017 a X Factor. Ma la sua storia non è fatta solo di musica, ma anche di amore e di una passione che non si spegne mai., nato il 25 settembre 1991, si è fatto subito notare per la sua voce potente e il suo carisma. Dopo la vittoria a X Factor, ha confessato: "Ripensando a quel periodo, spesso mi chiedo: è successo davvero? È stata un'esperienza che mi ha marchiato l'anima". La vita privata diMa la vita dinon è solo musica. Da tre anni, infatti, condivide la sua vita con Gabriele Rossi, noto attore e ex di Gabriel Garko. ...