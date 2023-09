Scopri le mete low cost per le tue vacanze autunnali! Risparmia senza rinunciare alla qualità

Leggi su oggi-notizie

(Di venerdì 29 settembre 2023) Oggi Notizie L'autunno è alle porte e con esso la possibilità dire nuovi luoghi mozzafiato. Che tu stia cercando una vacanza all'insegna del relax, una fuga romantica o un'avventura adrenalinica, l'autunno offre una varietà di destinazioni da esplorare. Destinazioni autunnali per gli amanti del sole Se il tuo amore per il sole e il mare è inarrestabile, non temere! Esistono molte destinazioni che offrono giornate soleggiate e temperature piacevoli anche in autunno. E se non sei un fan dei lunghi viaggi, ci sono molte opzioni a meno di tre ore di volo dall'Italia. Per coloro che sono disposti a viaggiare un po' di più, Messico, Egitto e Giamaica potrebbero essere le destinazioni ideali. Ovunque tu decida di andare, potrai godere di temperature intorno ai 20 gradi, decisamente più calde rispetto all'Italia. E se stai cercando un affare, ci sono soggiorni ...