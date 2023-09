(Di venerdì 29 settembre 2023) SABATO 30 SETTEMBRE. In occasione della Giornata del Ciclamino – appuntamento storico promosso dal Gils (Gruppo italiano per la lotta alla) – l’Asst Papa Giovanni XXIII promuoverivolti a chi ha riconosciuto i primi sintomi della

...Aperti' in cui centri ospedalieri di eccellenza in tutta Italia offriranno consulenze e, ...e gli ospedali coinvolti nella Giornata del Ciclamino 2023 si possono scoprire su www....Aperti" in cui centri ospedalieri di eccellenza in tutta Italia offriranno consulenze e, ...e gli ospedali coinvolti nella Giornata del Ciclamino 2023 si possono scoprire su www.

Sclerodermia, controlli gratuiti in ospedale - Rubriche La salute L'Eco di Bergamo

Sclerosi sistemica, tornano le "Giornate del ciclamino" | Sanità24 - Il ... Sanità24

SABATO 30 SETTEMBRE. In occasione della Giornata del Ciclamino – appuntamento storico promosso dal Gils (Gruppo italiano per la lotta alla sclerodermia) – l’Asst Papa Giovanni XXIII promuove controlli ...Si rinnova l'appuntamento annuale della Giornata del Ciclamino a sostegno della ricerca contro la sclerodermia e quest'anno con Mara Maionchi ...