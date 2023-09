Sci alpino | Coppa del Mondo 2024 | rimandata l’introduzione della combinata a squadre

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) Cambio di programma ancor prima di iniziare. La grande novitànuova stagione didelper lo scidoveva essere la, introdotta per la prima volta e pronta ad essere lanciata verso le Olimpiadi del 2026. Oggi la FIS nel corso di una riunione svoltasi a Zurigo ha deciso di rimandare l’inserimentodisciplina che prevedeva la somma dei tempi di un discesista ed uno slalomistastessa nazione. Due gli appuntamenti che c’erano in programma: Crans Montana al femminile e Kitzbühel al maschile, nulla di fatto, depennate le due prove a meno di un mese dall’apertura del calendario con il classico gigante di Soelden. Al momento non si hanno novità, ma la prova in ogni caso dovrebbe essere sperimentata nella ...