Schmidt con un occhio sull’Inter | «11 anti Porto? Martedì Milano…»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 settembre 2023)stasera sarà affronterà ilcon il suo Benfica. L’allenatore delle Aquile non dimentica la gara di Champions League con l’Inter ANCHE LA CHAMPIONS LEAGUE ? Roger, tecnico del Benfica, ha parlato in conferenza stampa prima delricordando anche la gara dicontro l’Inter: «Formazione? Non ho ancora deciso nulla, ho ancora tempo. Abbiamo più opzioni e dobbiamo tenere conto anche della partita della prossima settimana a Milano. Adesso però non ha senso guardare aval calendario. António Silva e Morato li ho visti molto bene in allenamento. Morato ha fatto molto bene nelle ultime partite, cosa che fa bene alla squadra, è importante avere concorrenza». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in ...