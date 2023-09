Schiaparelli sfila a Parigi | in passerella un tocco di follia surrealista per affrontare la vita quotidiana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Daniel Roseberry continua con la sua magistrale interpretazione dell’universo stravagante di Elsa. E, come sempre accade nel suo caso, anche quest’ultimata non è stata una semplice presentazione di abiti, ma un’esperienza che sfida le convenzioni. Alla settimana della Moda in corso aha presentato la sua seconda collezione prêt-à-porter, un’ode alla creatività in cui ha provato a declinare le suggestioni del surrealismo in un’eleganza. Per fare ciò ha guardato, ancora una volta, alla fondatrice della casa di moda francese passata alla storia come “l’artista che fa vestiti”, che iniziò la sua carriera con un capo d’abbigliamento quotidiano – un umile maglione di lana – per renderlo sensazionale. “Nelle sue mani – spiega il giovane designer americano -, quell’oggetto funzionale è ...