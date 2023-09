Schiaparelli | il surrealismo diventa ready to wear alla Paris Fashion Week

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 29 settembre 2023) Life&People.it Un festival del citazionismo chereinterpretazione. C’è tutto l’amore verso la storia di Elsa nella collezionePrimavera Estate 2024 presentata nelle scorse ore. Daniele Roseberry ha infatti messo in luce i punti focali della maison, rileggendo l’esperienza della fondatrice servendosi del libro delle memorie di Marisa Berenson, attrice nipote della stilista che riporta proprio i suoi primi passi nel mondo della moda. Un espediente per il Direttore Creativo che, in questa occasione, ha voluto portare altol’audacia dell’Haute Couture, cercando di suscitare scalpore negli occhi di chi guarda. Una scelta rischiosa Una bella responsabilità quella di Daniel Roseberry, ...