Scherzi del mattone. Così Evergrande&Co affosseranno le banche cinesi

(Di venerdì 29 settembre 2023) Dal cantiere allo sportello il passo è breve. Leprestano denaro alle società immobiliari, affinché costruiscano case, uffici, quartieri. Gli edifici vengono realizzati, ma nessuno li compra ele imprese non incassano, vanno in perdita e non possono restituire il denaro alle. Un copione che ihanno imparato a memoria negli ultimi quattro anni, tanto da aver forse rinunciato ai sogni di ripresa e di competizione con la rivale India. Il Dragone, con questo gioco al massacro, ci ha rimesso buona parte della sua economia (il, o quello che ne rimane, vale ancora il 28-30% del Pil). Il coma farmacologico in cui è sprofondata Evergrande, la più grande società immobiliare cinese, è solo un effetto collaterale di una crisi che viene da lontano e affonda le sue radici ben prima ...