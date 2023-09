Scandal | Kerry Washington e Tony Goldwyn fanno sognare i fan 

: La reunion diWashington e Tony Goldwyn Nel videoWashington cammina decisa, con il tipico passo di Olivia Pope, in un corridoio di un albergo mentre si sente in sottofondo il ...: La reunion diWashington e Tony Goldwyn Nel videoWashington cammina decisa, con il tipico passo di Olivia Pope, in un corridoio di un albergo mentre si sente in sottofondo il ...

Scandal: Kerry Washington e Tony Goldwyn ricreano un momento ... ComingSoon.it

Quando Kerry Washington si è stancata di essere la ‘migliore amica nera’ MovieTele.it

Gli attori di Scandal Kerry Washington e Tony Goldwyn si sono ritrovati e hanno fatto sognare i fan ricreando momenti iconici dello show. Olivia Pope e il presidente Fitzgerald Grant sono una delle ...Kerry Washington ha raccontato il momento della sua carriera in cui ha capito che non voleva essere solo la 'migliore amica nera' ...