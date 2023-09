Il serboè il nuovo allenatore della nazionale di calcio bosniaca. Ne ha dato notizia oggi la Federcalcio locale a Sarajevo.(50 anni) è il terzo tecnico a sedere sulla panchina della ...Il serboè il nuovo allenatore della nazionale di calcio bosniaca. Ne ha dato notizia oggi la Federcalcio locale a Sarajevo.(50 anni) è il terzo tecnico a sedere sulla panchina della ...

Savo Milosevic nuovo allenatore della Bosnia Agenzia ANSA

Savo Milosevic is the new Coach of the National Football Team of BiH Sarajevo Times

Il serbo Savo Milosevic è il nuovo allenatore della nazionale di calcio bosniaca. Ne ha dato notizia oggi la Federcalcio locale a Sarajevo. Milosevic (50 anni) è il terzo tecnico a sedere sulla ...