Sassuolo | Dionisi esalta Berardi | “Il Robben della Serie A | non lo fermano mai”

... AlessioAlessio, allenatore delche ha battuto Juventus e Inter , intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Parla di Berardi, la domanda è: è il più forte calciatore italiano...: 'Pronto per una big Non voglio fermarmi'L'allenatore ha le idee chiare sul possibile futuro in una big: 'Sono sempre più a mio agio in Serie A, credo di essere cresciuto rispetto ...

SASSUOLO, DIONISI: "BERARDI HA COSÌ CALCIO DENTRO DA POTER GIOCARE A CENTROCAMPO" - Sportmediaset Sport Mediaset

Sassuolo, Dionisi: "Berardi Si capisce che vuole andare via. Per dei motivi..." La Lazio Siamo Noi

Marco Tardelli ha analizzato sulle pagine de La Stampa la storia di Domenico Berardi. L'attaccante del Sassuolo ha deciso i match con Juventus e Inter e in molti si sono chiesti come mai ...Blog Calciomercato.com: Sì, il 5 a 1 incassato dai rossoneri fa pensare che l'Inter sia tanto più forte dei rossoneri guidati da Stefano Pioli, ma secondo me bisogna ...