Sardegna | a Punta Negra accade l' impensabile | Ieri notte una volpe mi si è avvicinata e mi ha rubato le

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 29 settembre 2023), sulla spiaggiadi Stintinoqualcosa di straordinario: unasi avvicina a una bagnante e le ruba un indumento... essenziale! La, l'isola mediterranea della bellezza incontaminata, offre un'ampia gamma di attrazioni naturali che catturano il cuore di chiunque la visiti. In particolare, Stintino e, due località costiere nella parte nord-occidentale dell'isola, sono tra le gemme più affascinanti della regione. Stintino è famosa in tutto il mondo per la sua spiaggia più celebre, La Pelosa. Essa presenta sabbia bianca come la neve e acque cristalline che sembrano provenire da un sogno. Il mare turchese e la vista panoramica sulla vicina isola dell'Asinara rendono il luogo una destinazione imperdibile ...