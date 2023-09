Sao Paulo-Corinthians sabato 30 settembre 2023 ore 23 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 29 settembre 2023) Conquistata per la prima volta nella storia del club la Copa do Brasil superando nella doppia finale il Flamengo (vittoria per 1-0 in trasferta e pareggio per 1-1 a Morumbi), il Saopuò già ritenere positiva questa stagione. Grazie alla vittoria per 2-1 nel recupero infrasettimanale con il Coritiba con le reti di Alan InfoBetting: Scommesse Sportive e