Sanità | furia dei medici | il ministro Zangrillo ha la soluzione

Leggi su notizie

(Di venerdì 29 settembre 2023), arrivano importanti aggiornamenti che portano la firma di Paolo: l’attualeper la Pubblica Amministrazione ne ha parlato in una intervista rilasciata al ‘Giornale’ Quella di ieri è stata una giornata inevitabilmente importante per quanto riguarda il mondo della. D’altronde non potrebbe essere altrimenti visto che si tratta di un nuovo contratto per quanto riguarda i dirigenti. C’è stata la tanto ed attesa firma con i sindacati ed i dirigenti dell’Agenzia, per quanto riguarda la rappresentanza negoziale delle amministrazioni pubbliche (ovvero l’Aran). Un passaggio assolutamente da non sottovalutare. Lo fa capire molto chiaramente Paolo. Ilper la Pubblica Amministrazione, Paolo(Ansa Foto) Notizie.comNe ha ...