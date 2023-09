Sanità | firmato il contratto nazionale per 135mila dirigenti medici e sanitari

(Di venerdì 29 settembre 2023) Grande soddisfazione per la firma dell`ipotesi diper l`area deidella, dopo 7 mesi di trattative serrate", lo sottolinea il presidente Aran, Antonio Naddeo, al termine della riunione di oggi nella sede dell`Agenzia. "Si aggiunge così un fondamentale tassello alla conclusione della tornata contrattuale del triennio 2019-21. Unche riguarda circa, veterinari e.Sul piano del trattamento economico, ilriconosce aumenti complessivi medi mensili pari a 289 euro per 13 mensilità e arretrati compresi tra i 6mila e oltre 10mila euro pro capite, che saranno erogati alla firma definitiva al termine dell`iter di controllo. Oltre al fondamentale aspetto degli ...

Tempo di lettura: 2 minutiLa Prefettura e l’ Ospedale San Pio di Benevento hanno siglato un documento di intenti per la trasparenza negli Appalti ...

La Giunta Regionale, ribadendo la volontà politica di sostenere economicamente il sistema di offerta residenziale per anziani non autosufficienti, si ...

L’aumento è per 13 mensilità e oltre 6mila euro di arretrati pro capite. Hanno firmato tutte le sigle sindacali

Grande soddisfazione per la firma dell'ipotesi di contratto per l'area dei dirigenti della Sanità , dopo 7 mesi di trattative serrate", lo sottolinea ...

Il nuovo contratto della dirigenza medica e sanitaria 2019 - 22,oggi all'Aran dopo 7 mesi di trattative serrate , rappresenta un grande passo avanti, affermano i sindacati medici che hanno ......e arretrati L'ipotesi di contratto di lavoro valido per il triennio 2019 - 2021 è statoda ...si è detto soddisfatto per la firma dell' ipotesi di contratto per l'area dei dirigenti della

Sanità, firmato il contratto dei 130mila dirigenti medici della sanità pubblica: 289 euro in più e stop alle … la Repubblica