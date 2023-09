Sampdoria | su Pirlo l'ombra dell'amico Inzaghi

L'allenatore della Sampdoria Andrea Pirlo non è assolutamente soddisfatto nella pancia dello stadio di Como. Scuro in volto, il tecnico...

Commenta per primo Il pessimo avvio di campionato dellapotrebbe costare caro ad Andrea: il tecnico si gioca la panchina nei prossimi due turni di campionato. In caso di esonero si fa il nome di Pippo Inzaghi.Laè tornata ad allenarsi nel pomeriggio al 'Mugnaini' di Bogliasco.e staff hanno diviso la squadra in due gruppi: scarico in palestra per i calciatori maggiormente impiegati con il Como,...

Esonero deciso: hanno scelto Iachini come sostituto Stop and Goal

Si avvicina la sfida Sampdoria-Catanzaro, fondamentale per il tecnico: ecco il report d'allenamento che avvicinerà alla gara del Ferraris La Sampdoria ieri p ...L'allenatore si gioca il posto domenics a Marassi col Catanzaro e prima della sosta ad Ascoli. Ma si valutano già i possibili sostituti: si cerca un tecnico che unisca grinta e gioco ...