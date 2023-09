Sampdoria | Legrottaglie e Mancini incontrano la squadra

(Di venerdì 29 settembre 2023) Lasta provando a capire quali siano le difficoltà alla base dello scarso rendimento in questa stagione. Per farlo è...

La Sampdoria ha cercato a lungo un attaccante, già in estate. Nelle ultime, convulse ore di mercato il club blucerchiato non è...

Commenta per primo L'allenatore dellaAndrea Pirlo è stato confermato sulla panchina blucerchiata. Si tratta però di una fiducia ... Liverani gode della fiducia di, che stima molto ...... come il campione del mondo del 1982, Daniele Massaro; l'ex azzurra Marta Carissimi, l'head of Performance della, Nicola, e l'ex calciatore di Reggina e Sassuolo, Simone ...

Sampdoria, Tuttosport: mercato sbagliato. Gli errori di Legrottaglie e Mancini ClubDoria46.it

Allenatore Sampdoria, fantasma Liverani: il tecnico ha la stima di Legrottaglie Samp News 24

Il Como vince la quarta partita di fila con la Sampdoria grazie ad una grande prova di cinismo e carattere. Longo opta ancora per Verdi e Da Cunha a supporto dell’unica punta Cutrone. L’inizio non off ...L'allenatore della Sampdoria Andrea Pirlo è stato confermato sulla panchina blucerchiata. Si tratta però di una fiducia a tempo: la gara con il Catanzaro sarà cruciale per capire il destino del mister ...