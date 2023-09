Salvini minacciato sui social | “Sei il primo ‘ndranghetista” E lui promette querele…

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 29 settembre 2023) Pesanti minacce di morte a Matteo. E’ lo stesso vicepremier a renderlo noto in un post su Instagram in cui condivide lo screenshot delle minacce, con tanto di nome e cognome dell’autore: “Devi morire mafioso del c…Parli male del Sud ma sei ilcamorrista eitaliano. Uomo di m…”. E ancora: “Rispondi infame. Tanto so casa tua. Prima o poi salterai in aria. Ciao fascista mafioso”. LEGGI ANCHE: Berlusconi, Fascina: “Ti amo eternamente, mi fa male non stringere la tua mano” La rispostasi è affrettato a rispondere: “Paura? No. Querela? Sì”. «Minacce di morte? Nessuna paura», è la scritta che appare evidenziata nell’immagine. Solidarietà dal mondo politico “Condanno fermamente le gravi minacce di morte indirizzate al senatore e vicepremier Matteo ...