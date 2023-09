Salvini | “Accelerazione per concludere la diga di Campolattaro”

(Di venerdì 29 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Dopo 30 anni e tanti annunci, ecco i primi passi concreti peri lavori delladi, i cui lavori si bloccarono nella fase di costruzione della derivazione che l’avrebbe resa funzionante.Oggi i lavori, voluti fortemente dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteoe affidati al commissario del Governo Attilio Toscano, sono nella fase di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori. L’opera di competenza del Mit, dal valore di 700 milioni di euro, è finanziata per 500 con fondi PNRR, FSC e Fondo opere indifferibili e partecipata per il restante da Regione Campania.Si tratta di uno degli interventi più rilevanti riguardante le infrastrutture idriche gestite dal MIT, e consentirà il completamento della più grande opera idrica ...

La Zes si era assunta il ruolo di stazione appaltante, riuscendo a imprimere un'nell'

