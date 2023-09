“Salvatore Baiardo deve essere arrestato” | la decisione del Riesame di Firenze sull’ex favoreggiatore dei fratelli Graviano

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il tribunale deldi, accogliendo la richiesta della procura di, ha disposto la misura degli arresti domiciliari, con divieto di contatti con persone diverse dai difensori e dai conviventi, per, l’ex gelataio di Omegna, amico dei. La misura è stata disposta solo per l’ipotesi di reato di calunnia nei confronti del giornalista Massimo Giletti e del sindaco di Cerasa Giancarlo Ricca. La misura non è immediatamente esecutiva: siattendere la scadenza del termine per il ricorso in Cassazione e, laddove la difesa lo presenti, ladi conferma della Suprema corte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.