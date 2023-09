Saluto nazista all’Oktoberfest di Monaco | due 24enni italiani fermati in Germania

(Di venerdì 29 settembre 2023) Durante i festeggiamenti, con fiumi di birra, nel corso dell’Oktoberfest didi Baviera hanno teso le braccia al cielo per fare il. Così duedi 24 anni, come riporta il portale Tz, sono statidagli addetti alla sicurezza intorno alle 17.45 locali su uno dei viali dell’evento dopo essere stati sorpresi a fare l’Hitlergruss, ilvietato in. Secondo la polizia, i due hanno anche filmato l’azione con il cellulare. La security ha trattenuto i due uomini fino all’arrivo degli agenti e i duesono stati denunciati per aver utilizzato simboli anticostituzionali. Poiché nessuno dei due ha una residenza permanente in, la procura di ...

Leggi Anche Auschwitz, scattano selfie col braccio teso: tre studentesse a rischio carcere Leggi Anche Usa, studenti del Wisconsin fanno il: la foto diventa virale sui social I due italiani si trovavano su uno dei viali dell'Oktoberfest quando si sono esibiti nell' Hitlergruss , il. Non avendo una residenza ...

I fatti lo scorso 27 settembre a Monaco di Baviera. Disposto il mantenimento della misura cautelare fino al momento del processo, la cui data non è ...