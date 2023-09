Salomon Running Milano 2023 | domenica 1 ottobre una festa per oltre 2 500 atleti

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 settembre 2023) E’ tutto pronto per la, l’urban trail meneghino chefarà gioire2500. Si tratta di un evento organizzato da A&C Consulting insieme a Friesian Team Asd, che ha in serbo tante sorprese, tradizionalmente legate al percorso, tra salite, discese, gradini, sterrati, erba e sentieri, angoli che permettono di scoprire una nuova. Ci saranno diverse gare come la Fidal Top Cup 21km con partenza alle ore 8.30, mentre per coloro che vorranno godersi il percorso senza lo stress del cronometro ci saranno le non competitive SmartCityLife 15 km, con partenza alle ore 9.00, o la Smart Cup 10km, che avrà il via alle 9.30. Quasi 2500 glia caccia di emozioni, ...