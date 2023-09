Salerno | biologi in piazza per la salute del cittadino

Leggi su zon

(Di venerdì 29 settembre 2023) Il 30 settembre e il 1 ottobre in 18 piazze italiane i cittadini potranno ricevere consulenze nutrizionali gratuite e consigli preziosi su prevenzione, fertilità e comportamenti sostenibili. Ale prestazioni dei professionistisaranno effettuate a Lungomare Trieste, angoloPortanova., La Presidente Enpab Tiziana Stallone: “Promuoviamo la visibilità della professione e un modello di prevenzione primaria, offrendo un servizio sociale per il territorio”. Trasformare 18 piazze italiane in un villaggio dellae della sostenibilità a cielo aperto, all’interno del quale, oltre a ricevere consulenze nutrizionali gratuite, i cittadini potranno svolgere varie attività per adulti e bambini: dal cruciverba sulla sicurezza alimentare e la prevenzione cardiovascolare al laboratorio per scoprire ...