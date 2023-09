Con Josè Mourinho , Salvatore Foti e altri due collaboratori squalificati , la Roma per il match d’esordio in Serie A contro la Salernitana ...

Commenta per primo Il futuro di Paulo Sousa si decide dopo le prossime due partite dellaconto Inter o Monza. Franck Ribery, ex giocatore oggi nello staff di Sousa, è uno dei candidati se la situazione dovesse peggiorare. In corsa anche Semplici.Lala Dea grazie a un gol di Koopmeiners; poi l'Hellas spinge, ma non sfonda. Ancora un ... Chiude il quadro della giornata, la vittoria per 1 - 0 dell'Empoli sulla. Dopo il record ...

Salernitana: spunta Ribery per la panchina. Ma non solo Calciomercato.com

Caos Salernitana, Paulo Sousa in bilico: spunta già il nome del sostituto Sport del Sud

Malu Mpasinkatu, intervenuto a ‘Tv Play’ ha parlato del caso Pogba e del suo possibile sostituto: “Khephren Thuram Se ne parla da qualche settimana, sarebbe ...Il futuro di Paulo Sousa si decide dopo le prossime due partite della Salernitana conto Inter o Monza. Franck Ribery, ex giocatore oggi nello staff di Sousa, è uno dei candidati se la situazione doves ...