Salernitana-Inter | probabili formazioni | dove vederla e pronostici

(Di venerdì 29 settembre 2023) Questo sabato, 30 settembre, l’va a Salerno ad affrontare laalle 20:45. Il match concluderà il sabato calcistico della settima giornata della Serie A e le due squadre si trovano entrambe di fronte a un bivio diverso per ciascuna. L’deve assolutamente vincere per riprendersi la vetta della classifica, laper prendere punti nella lotta salvezza di quest’anno. Di seguito lee idel match. L’arriva alla sfida contro ladopo la cocente e inaspettata sconfitta contro il Sassuolo di mercoledì scorso e con anche qualche infortunio. L’deve riprendere al meglio e cercare di mantenere il ...

Salernitana-Inter è la settima partita di questa Serie A per la squadra di Inzaghi: scopri come e dove vederla in diretta TV e live streaming . Si ...

Salernitana-Inter è la sfida in programma domani (sabato) allo stadio Arechi alle ore 20.45, valevole per la settima giornata di Serie A. Sousa va a ...

Convocati, le scelte del tecnico Paulo Sousa per il match contro l': assente dalla lista Candreva Laha diramato la lista dei giocatori convocati per il match di domani con l'. Fuori Candreva per un risentimento muscolare. Portieri: Costil, ......Fiorenzuola (Serie C) alle 18.30 su Sky Sport 254 Carrarese - Virtus Entella (Serie C) alle 18.30 su Sky Sport 255 Potenza - Monterosi Tuscia (Serie C) alle 18.30 su Sky Sport 256...

Inter, si ferma anche Frattesi: niente Salernitana e Benfica Sport Mediaset

Antonio Candreva salta la sfida con l'Inter per un affaticamento muscolare e mister Sousa dovrà trovare alternative che possano sopperire alla pesante assenza del centrocampista romano. Lo scorso anno ...Arrivato l'ok delle autorità competenti per la maxi scenografia ideata dagli ultras della curva Sud, prosegue a gonfie vele la prevendita dei tagliandi per assistere alla partita ...