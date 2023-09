Salernitana-Inter | out Candreva ma un rientro Sousa sceglie ? CdS

Leggi su inter-news

(Di venerdì 29 settembre 2023), match valido per la settima giornata di campionato.in crisi di risultati non avrà a disposizione l’exGLI AVVERSARI ? È unain crisi quella che domani andrà ad affrontare l’all’Arechi. I campani non hanno mai vinto in questo campionato e ad oggi si trovano in penultima posizione a braccetto con Empoli e Udinese. Ieri confronto tra dirigenza, squadra e staff tecnico per trovare una soluzione. Intanto,è chiamato are la sua formazione.non sarà della partita, mentre dovrebbe rientrare dal primo minuto il ribelle Boulaye Dia. La probabile formazione del Corriere dello Sport.(3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, ...