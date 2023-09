Salernitana-Inter | ecco la lista dei 23 convocati da Sousa | manca un top!

(Di venerdì 29 settembre 2023) Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Pauloha diramato ladeiper la gara in programma domani tra, FUORI UN TOP DAIDIPORTIERI: Costil, Fiorillo, Ochoa; DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Fazio, Gyomber, Lovato, Pirola, Sambia; CENTROCAMPISTI: Bohinen, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Mazzocchi, Sfait; ATTACCANTI: Botheim, Cabral, Dia, Stewart, Tchaouna.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

Commenta per primo Lasi prepara ad affrontare l'nel match in programma per domani sera alle 20.45. I granata dovranno fare a meno di Candreva , capocannoniere della squadra fino a qui con 2 reti. Questo ...Commenta per primo Simone Inzaghi pensa a Carlos Augusto come titolare sulla corsia di sinistra per la sfida di domani sera contro la. L'ex esterno del Monza è in un buon momento di forma, la sua prestazione a San Sebastian era finita in crescendo e anche contro il Sassuolo è entrato molto bene dalla panchina, ...

Paulo Sousa ha rilasciato alcune dichiarazioni al canale ufficiale del club in vista del prossimo match contro l'Inter, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Sassuolo. Salernitana-Inter, le ...Sanchez può partire dal 1'con la Salernitana. L'ultima volta del cileno da titolare in campionato con l'Inter era stata il 25 febbraio 2022 ...