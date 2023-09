Salernitana-Inter | Abisso l’arbitro per la 7ª giornata di Serie A | le designazioni

(Di venerdì 29 settembre 2023)si giocherà sabato alle ore 20.45 allo Stadio Arechi di Salerno: l’AIA ha appena reso noto. Questa la designazione per la partita, valida per la settimadiA 2023-2024: ci saràdella sezione di Palermo. ARBITRO(sabato 30 settembre ore 20.45) Arbitro: RosarioAssistenti arbitrali: Mauro Vivenzi – Dario GarzelliQuarto ufficiale: Gianluca ManganielloArbitro VAR: Massimiliano IrratiAssistente VAR: Marco Serra Di seguito, oltre aldi, leper tutte le altre partite della settimadiA 2023-2024. LECCE – NAPOLI ...

Salernitana-Inter andrà in scena all’Arechi nella serata di sabato: Inzaghi per l’occasione potrebbe modificare le scelte relative al l’attacco . Le ...

Klaassen impiegabile in Salernitana-Inter? Inzaghi può farlo scendere in campo in un caso : l’olandese punta a diventare l’arma in più dei ...

Salernitana-Inter (sabato 30 settembre con inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la settima giornata...

Alexis Sanchez scalpita per una maglia da titolare in Salernitana-Inter (domani alle 20.45). Per il cileno a Salerno un precedente positivo da ...

Allora in panchina c'era Claudio Ranieri e l'unica vittoria arrivò contro l', con tre ... poi parggi con(2 - 2) e Torino (1 - 1) e tre sconfitte: a Verona, in casa contro il Milan e a ...Commenta per primo( sabato 30 settembre con inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky ) è una gara valevole per la settima giornata di campionato in Serie A . PROBABILI FORMAZIONI(...

Salernitana-Inter dove vederla: Sky, NOW o DAZN Canale tv, diretta streaming, formazioni Goal Italia

Salernitana-Inter: orario, dove vederla in TV, notizie e pronostico 90min IT

Il 29 settembre 2018 Lautaro Martinez firmava il primo gol con la maglia dell’Inter, nel 2-0 casalingo contro il Cagliari. Un lieto anniversario alla vigilia di Salernitana-Inter (domani alle 20.45), ...Blog Calciomercato.com: Archiviata la prima sconfitta stagionale per l’Inter è di nuovo ora di scendere in campo visto l’incombere della trasferta di Salerno.