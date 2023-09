Salernitana-Inter | 7ª giornata Serie A | dove vederla in diretta TV e streaming

(Di venerdì 29 settembre 2023)è la settima partita di questaA per la squadra di Inzaghi: scopri come einTV e live. Si gioca sabato 30 settembre allo Stadio Arechi: ecco tutte le informazioni utili anche per seguirla su-News.it. Partita in programma, settimadiA 2023-2024.e quando si giocaStadio Arechi, sabato 30 settembre ore 20:45. Come seguireINSe ti chiedima non puoi né inTV né in LIVE ...

Salernitana-Inter andrà in scena domani sera alle 20:45. Per la sfida il tecnico dei campani potrebbe rilanciare Dia dal 1?. Le possibili scelte ...

La Salernitana si prepara ad affrontare l'Inter nel match in programma per domani sera alle 20.45. I granata dovranno fare a meno di Candreva ,...

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Paulo Sousa ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra ...

Paulo Sousa, allenatore della, ha così parlato in vista del match di domani contro l': le dichiarazioni Alla vigilia del match con l', il tecnico dellaPaulo Sousa ha parlato ai canali ufficiali del club. LE PAROLE - "Domani affrontiamo una delle squadre migliori in Italia che lo scorso anno ha raggiunto anche ...Quando il calendario non concede tregua, la stanchezza diventa l'avversario numero uno. Ne sa qualcosa l ', annebbiata fino a perdere definitivamente la bussola contro il Sassuolo nel secondo tempo. E domani si torna in campo, con l'obbligo di avere un occhio di riguardo nelle scelte in vista del ...

Probabili formazioni di Salernitana-Inter Sky Sport

Salernitana-Inter: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming Calciomercato.com

"Domani affrontiamo una delle squadre migliori in Italia che lo scorso anno ha raggiunto anche la finale di Champions e quest'anno ha ulteriormente migliorato la rosa", dice il tecnico granata, Paulo ...Simone Inzaghi dovrà rinunciare a Davide Frattesi per il match di sabato sera in casa della Salernitana. L'Inter, infatti, ha reso noto che il centrocampista "si è sottoposto a esami clinici e ...