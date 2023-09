Ryder Cup 2023 | poker Europa e Usa sotto 4-0

Ryder Cup 2023 : annunciati i fourball. Sfida da urlo Hovland/Hatton-Thomas/Spieth - arrivano i debutti pesanti Sono stati annunciati, a ridosso della fine dei foursome che hanno visto l’Europa andare sul 4-0 in questa mattina di Ryder Cup 2023, anche i ...

LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA : iniziano gli incontri della sessione pomeridina con i fourball CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.25 Tutto pronto per l’inizio del primo dei quattro incontri del fourball. 12.23 Stanno per entrare sul ...

LIVE – Ryder Cup 2023 - prima giornata : risultati e aggiornamenti venerdì 29 settembre DIRETTA Comincia l’attesissima Ryder Cup 2023. A Roma, al Marco Simone Golf & Country Club, si comincia a fare sul serio con la storica sfida tra ...

LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA : alle 12.25 l’inizio dei fourballs CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.23 Stanno per entrare sul prato di gioco le prime due coppie in gara, Hovland/Hatton e ...

Ryder Cup 2023 : Europa - che partenza! 4-0 nei foursome della mattina - mai accaduto nella storia Neanche il tempo di iniziare, e già la Ryder Cup 2023 è nella storia per quel che riguarda il lato europeo. Non solo per la seconda edizione nel ...