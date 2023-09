Ryder Cup 2023 | poker Europa e Usa sotto 4-0

(Di venerdì 29 settembre 2023) (Adnkronos) – Il Teamchiude in netto vantaggio la prima mattinata di golf allaCup in corso al Marco Simone di Guidonia. Gli uomini di Luke Donald si sono imposti 4-0. La coppia McIlroy-Fleetwood ha vinto anche l’ultimo foursome della mattina battendo la coppia americana Schauffele-Cantlay. E’ la prima volta nella storia dellaCup che il team Europe vince tutti e quattro i foursome nella mattinata di apertura del venerdì. seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:11 Match 3. C’è quindi la possibilità per l’ Europa addirittura di ampliare il margine sugli ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:34 Match 3. NON SBAGLIA ROSE! Boato del pubblico. L’ Europa vince anche nei fourballs pomeridiani, ...

Non è solo lo spettacolo sul green a rubare la scena a Roma: ci pensano anche i tifosi, vestiti con dei costumi davvero ...La selezione del Vecchio Continente in vantaggio Il Team Europa avanti 6 - 1 contro il Team Usa nella2023 in corso al Marco Simone di Guidonia. Gli uomini di Luke Donald si sono imposti 4 - 0 in mattinata. La coppia McIlroy - Fleetwood ha vinto anche l'ultimo foursome della mattina battendo ...

Un francobollo italiano per la Ryder Cup Agenzia ANSA

Ryder Cup, al via a Roma il torneo privato reso possibile da (almeno) 65 milioni pubblici: zero trasparenza,… Il Fatto Quotidiano

Finisce dopo oltre 5 ore il match 3 fourballs della prima giornata della Ryder Cup con Team Europa e Usa a dividersi la posta. Il pareggio tra la coppia americana Homa-Clark e quella europea MacIntyre ...(di Vincenzo Piegari) (ANSA) - ROMA, 29 SET - Dagli oltre 50.000 tifosi del Marco Simone golf club al mondo dei social, si scatena il tifo per la Ryder Cup di golf, al via oggi sul green di Guidonia a ...