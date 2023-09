Ryder Cup 2023 oggi in tv | orari foursome e fourball 29 settembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) Sarà ancora una volta Europa contro Stati Uniti, ma con un sapore speciale. La primaCup italiana della storia arriva a Roma, anzi a Guidonia Montecelio, sede del Marco Simone Golf & Country Club. Ildella coppa più nota del golf inizia con, infin dalle 7:35. Tale, infatti, è la sveglia che bisogna puntare per godersi dal primo tee shot all’ultima palla di domenica la più grande competizione che questo sport possa vantare. Subito in campo Rory McIlroy, per una sfida già da brividi contro Schauffele e Cantlay insieme a Fleetwood. Ma, se possibile, è il debutto a far volare alte le attese, soprattutto per due dei quattro nomi: Jon Rahm e Scottie Scheffler, a lungo in lotta per il numero 1 del mondo (e la questione non sembra essere ...