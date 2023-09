Ryder Cup 2023 | Justin Rose | “Abbiamo lottato a lungo per quell’ultimo putt” Luke Donald | “Fitzpatrick può scrivere la sua storia”

(Di venerdì 29 settembre 2023) Giornata epocale, quella dell’Europa inCup. 6,5-1,5, nessun match perso, costringere gli USA alla prima volta assoluta senz’aver vinto neanche un confronto nel primo giorno. Sono segnali di un fatto storico capitato al Marco Simone Golf & Country Club. Roma è testimone di momenti di primo livello, e anche i protagonisti lo sanno, in conferenza stampa., il capitano europeo, esprime così uno dei concetti più importanti: “, potevi vederlo negli occhi alla buca 1. Era così pronto a partire bene. Era sei sotto il par dopo le prime sei buche sulla propria palla. Stava caricandosi Rory sulle spalle. Ovviamente Rory ha giocatoun buon golf poi, ed è stato un vero sforzo di squadra. Ma sono stato felicissimo per Fitz. E gli ho detto di guardare ad alcuni di quelli che hanno ...

Dopo tanta attesi e miliardi di preparativi, la Ryder Cup 2023 ha preso il via per la prima volta nella storia in Italia, con Roma (quadrante di ...

Il team Europe è in vantaggio per 6,5 a 1,5 sul team Usa dopo una spettacolare prima giornata della 44esima edizione della Ryder Cup. Un ...

Roma . Nella storia dellaquasi ad ogni edizione si manifesta un paradosso. E, a giudicare dalla superiorità espressa dalla squadra europea in questa prima giornata chiusa sul clamoroso vantaggio di 6,5 a 1,5, pare ...In campo le coppie Homa - Clark e MacIntyre - Rose. Dopo oltre 5 ore, il match 3 fourballs della prima giornata ditra i Team Europa e Usa termina in parità. Con questo pareggio, che ha visto come protagoniste le coppie Homa - Clark per gli Usa e MacIntyre - Rose per il Vecchio Continente, il punteggio ...

