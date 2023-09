Ryder Cup 2023 | Europa in volo | è 6 | 5-1 | 5 contro gli USA dopo la prima giornata Hovland e Rahm gli eroi del pomeriggio

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) L’chiude con una quantità immensa di segni più ladiCup. 6,5-1,5 infatti, il punteggio alla fine del venerdì dei foursome e fourball; neanche un successo lasciato agli USA, cinque vittorie e tre pareggi raggiunti. E dire che si sarebbe potuto chiudere, al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (appena a est di Roma), sul 5-3, ma oggi il vento è completamente blu. E, dunque, europeo. Anche questa volta l’parte col piede giusto, e dei quattro match uno, l’ultimo, va rapidamente a prendere una piega blu: merito di Matt Fitzpatrick, che s’inventa cinque birdie di fila dalla 2 alla 6; il resto lo fa McIlroy, per un complessivo 6 up su Morikawa e Schauffele in sole sette buche. Per la cronaca, si chiude a 4 up ...