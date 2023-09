Ryder Cup 2023 | Europa | che partenza! 4-0 nei foursome della mattina | mai accaduto nella storia

(Di venerdì 29 settembre 2023) Neanche il tempo di iniziare, e già laCupper quel che riguarda il lato europeo. Non solo per la seconda edizione nel continente consecutiva arriva un 4-0 neidel venerdì, ma questa volta ciò accadesessione mattutina. E questo, invece, mai si era verificatocoppa. Il Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, appena a est di Roma, è già testimone di un pezzo di. Già accolta dall’usuale immensa folla al tee shot1, l’parte fortissimo. Merito dell’ottimo affiatamento di Rahm e Hatton (opposti a Schauffele e Burns), ma anche di una versione di Hovland da ricordare e ben supportata da Aberg, ...

Match 4: putt ben tirato da Fleetwood, ma la palla non si imbuca. Ora Schauffele cerca il birdie per ...

In questi giorni l’Italia è sotto l’attenzione sportiva mediatica internazionale. Per la prima volta, infatti, ospiterà – all’interno del Marco ...

Un po’ per le imprecisioni degli avversari, ma soprattutto per la classe delle sue stelle, l’ Europa conduce 4-0 al termine della mattinata dei ...

live su Sky, da Roma fino al 1ottobre In questi giorni i riflettori di Sky Sport Golf sono puntati sull'attesa2023. La tradizionale sfida tra Europa e Stati Uniti, che ogni due ...Ma resteranno loro due, Francesca e Giovanni, gli unici in grado di vincere in casa nella primaitaliana. Non nella coppa assoluta che si accende tra oggi e domenica, ma nella versione baby,...

Questo il colpo pazzesco con cui Hovland ha segnato il primo vantaggio dell'Europa in questa Ryder Cup: A Viktor Hovland chip-in puts Team Europe 1 UP. # ...Il team Europe prende comincia a prendere il largo nella Ryder Cup in corso al Marco Simone golf club di Guidonia. A dare un altro punto, quello del 3-0 sugli Stati Uniti, è la coppia Lowry-Straka ...