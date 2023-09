Russia | «testato missile lungo raggio da usare in Ucraina» Putin firma il decreto per 130mila coscritti in autunno

Leggi su ilsole24ore

(Di venerdì 29 settembre 2023) Almeno 13 persone sono rimaste uccise e 50 ferite nell’esplosione di una bomba a Mastung, in Pakistan. Intanto si aggrava il bilancio delle vittime dell’esplosione di un deposito di carburante nel Nagorno Karabakh di lunedì scorso: sono almeno 170. In fuga dalla regione 85mila persone. Europa ancora lontana l’intesa per un nuovo patto Ue sui migranti. L’Italia chiede tempo per valutare il nuovo compromesso proposto dalla Spagna. Resta alto lo scontro Roma-Berlino sulle attività delle ong. Meloni oggi a Malta