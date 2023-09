Rugby | Mondiali 2023 | Italia travolta dalla Nuova Zelanda | pesantissima lezione dagli All Blacks

(Di venerdì 29 settembre 2023) Non riesce l’impresa all’contro i fenomenali Alldella, e arriva una sconfittaper 17-96 nel girone A deidimaschile. Per gli azzurri del ct Kieran Crowley, dopo le vittorie contro Namibia e Uruguay, era la clamorosa occasione di conquistare un successo storico e al contempo staccare per la prima volta il pass per i quarti, estromettendo peraltro i neozelandesi, ma ci scontriamo con la dura realtà e a Lione veniamo letteralmente travoltioceanici. A ogni modo, gli azzurri ora potranno ancora sperare di qualificarsi, bisognerà battere tra una settimana i padroni di casa della Francia. Latrascina gli azzurri fin da subito ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Nuova Zelanda , partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile , in programma da venerdì 8 ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Nuova Zelanda , partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile , in programma da venerdì 8 ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Nuova Zelanda , partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile , in programma da venerdì 8 ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Nuova Zelanda , partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile , in programma da venerdì 8 ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Nuova Zelanda , partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile , in programma da venerdì 8 ...

, girone A Lione, OL Stadium, inizio ore 21:00 ITALIA 2°T Nuova Zelanda 10 Risultato 82 SEGUI ITALIA - NUOVA ZELANDA IN DIRETTA SU ...Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia - Nuova Zelandadeidimaschile 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un'...

Italia-All Blacks 10-82 LIVE Sky Sport

Dove vedere Italia-Nuova Zelanda ai Mondiali di rugby 2023 Corriere della Sera

L'orgoglio, almeno quello, è salvo nonostante il punteggio impietoso di 96-17 con il quale la Nuova Zelanda batte l'Italia nel match della fase a gironi dei Mondiali di Rugby. Ipotizzare di superare ...Rugby Italia All Blacks Mondiali diretta live oggi 29 settembre Lione Primo tempo Sette mete per gradire contro nessuna degli azzurri che in realtà non hanno mai e proprio mai rischiato di segnarne ...