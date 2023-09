Rugby | Mondiali 2023 | Italia non pervenuta | è un disastro totale con gli All Blacks

(Di venerdì 29 settembre 2023) Si è appena conclusa l’attesissima partita di Lione tra l’di Kieran Crowley e gli All, nel terzo turno dellaWorld Cup. Scontro diretto per la corsa ai playoff, ma match che in campo dura veramente pochissimo, poi la Nuova Zelanda cambia marcia e per gli azzurri non c’è nulla da fare.che prova a spaventare la Nuova Zelanda con qualche buon possesso a inizio match, ma senza saper concretizzare. Così al primo vero possesso gli Allvanno oltre. Sfruttano un vantaggio, Beauden Barrett calcia al largo e Will Jordan dà spettacolo tuffandosi sulla bandierina, con il placcaggio di Varney che non evita il 7-0. Gli azzurri reagiscono e al 10’ Tommaso Allan va sulla piazzola e accorcia sul 7-3. E, qui, il match virtualmente finisce. Perché gli All ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Nuova Zelanda , partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile , in programma da venerdì 8 ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Nuova Zelanda , partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile , in programma da venerdì 8 ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Nuova Zelanda , partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile , in programma da venerdì 8 ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Nuova Zelanda , partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile , in programma da venerdì 8 ...

La DIRETTA testuale LIVE di Italia-Nuova Zelanda , partita valevole per il girone A dei Mondiali 2023 di rugby maschile , in programma da venerdì 8 ...

Non riesce l’impresa all’ Italia contro i fenomenali All Blacks della Nuova Zelanda , e arriva una sconfitta pesantissima per 17-96 nel girone A dei ...

, girone A Lione, OL Stadium, inizio ore 21:00 ITALIA 2°T Nuova Zelanda 10 Risultato 82 SEGUI ITALIA - NUOVA ZELANDA IN DIRETTA SU ...Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della partita Italia - Nuova Zelandadeidimaschile 2023 aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un'...

Italia-All Blacks 10-82 LIVE Sky Sport

Dove vedere Italia-Nuova Zelanda ai Mondiali di rugby 2023 Corriere della Sera

Gli All Blacks si abbattono come uno tsunami sugli Azzurri, il parziale inflitto dopo un quarto d’ora è tremendo (42-0) ...Rugby Italia All Blacks Mondiali diretta live oggi 29 settembre Lione Primo tempo Sette mete per gradire contro nessuna degli azzurri che in realtà non hanno mai e proprio mai rischiato di segnarne ...