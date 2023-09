Rugby femminile | l’Italia sfida il Giappone in vista della WXV

(Di venerdì 29 settembre 2023) L’appuntamento è per domani, sabato 30 settembre, con fischio d’inizio alle ore 19.00. Allo Stadio Lanfranchi di Parma scenderà in campodiche affronterà ilnell’ultimo test match indell’imminente WXV, il nuovo torneo voluto da Worldper ilè inserita nella division 2 del WXV, assieme proprio al, agli Stati Uniti e al Sudafrica che sarà il padrone di casa. Le azzurre guidate da Nanni Raineri dopo il test contro le nipponiche di Parma, infatti, partiranno per Stellenbosch, dove il 13 ottobre affronteranno nuovamente il. Poi sarà la volta del Sudafrica il 20 ottobre a Città del Capo, dove il 27 ottobre le azzurre ...

La Nazionale italiana di Rugby femminile si appresta ad affrontare il Giappone nel Test Match in programma sabato 30 settembre (orario da definire) ...

La Nazionale Femminile di Rugby è quasi pronta per partire per il Sudafrica, dove disputerà la prima edizione del WXV, la competizione di World ...

La Nazionale italiana di Rugby femminile si appresta ad affrontare il Giappone nel Test Match in programma sabato 30 settembre alle ore 19.00 allo ...

La Nazionale Italiana femminile di Rugby si avvicina al test (30 settembre) contro il Giappone. Un match che precederà la partenza per il ...

L’Italia di Rugby femminile affronterà il Giappone in un Test Match in programma sabato 30 settembre (ore 19.00) allo Stadio Lanfranchi di Parma. ...

Numerose le società sportive che hanno aderito alla "Festa dello sport", dal, pallavolo, danza, nordic walking, calcio fino all'hockey, al nuoto; insomma una bella rappresentanza ...Ancora il 30 settembre, sarà lo Stadio Lanfranchi di Parma ad ospitare ilcon Italia - Giappone , test match in preparazione della trasferta in Sudafrica per il torneo WXV. La ...

Rugby femminile, la formazione titolare dell'Italia per il Test Match contro il Giappone OA Sport

Rugby - Italia femminile, Raineri verso il test col Giappone: "Un'opportunità per molte ragazze più giovani" OnRugby

Riceviamo e pubblichiamo integralmente una breve nota stampa firmato da 8 club italiani di rugby, tra cui il Rugby Colorno. Tutti schierati contro la riforma prevista dalla Federazione italiana Rugby ...il nostro territorio è diventato la Casa del Rugby Femminile Italiano, con Parma come sede della Nazionale Femminile. Un'occasione unica per far crescere il nostro movimento e coinvolgere sempre più ...