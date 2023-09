Rotterdam | chi è il killer dell’università | tutti i lati oscuri di un individuo estremamente pericoloso

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 29 settembre 2023) La città diè ancora sconvolta dall’assalto brutale compiuto ieri da Fouad L., 32 anni, che ha lasciato tre persone morte e molte altre ferite. Un quadro inquietante emerge dal ritratto di quest’uomo, tracciato dal quotidiano olandese De Telegraaf, rivelando una storia di disturbi, violenza e un oscuro coinvolgimento nel mondo online. Ha ucciso diverse persone a sangue freddo Fouad L. è un ex studentemedica “Erasmo da”, il luogo che ha scelto come palcoscenico per il suo attacco. Il suo passato è segnato da segnali d’allarme: alcolismo riconosciuto, disturbi mentali e precedenti episodi di maltrattamento verso gli animali. Già noto alle autorità, aveva attirato l’attenzione dei giudici che avevano inviato un avviso preventivo all’università circa la sua potenziale pericolosità. Leggi anche: ...