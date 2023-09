Roma | Mourinho nel mirino dei tifosi | sui social è “primo”

(Di venerdì 29 settembre 2023), l’allenatore Joséneldei suoi: tanto è vero che suinetwork è “” in una speciale classifica Un’altra sconfitta per la. Questa volta molto più pesante rispetto alle altre uscite. I 7 gol segnati, in campionato, contro l’Empoli sono stati dimenticati subito dopo il pareggio rimediato in trasferta contro il Torino. Nella serata di ieri è arrivata una di quelle sconfitte sonore che non possono assolutamente passare inosservate. Il neopromosso Genoa di Alberto Gilardino (al suo esordio in A come allenatore) ha letteralmente umiliato i giallorossi con una prova convincente vincendo per ben 4-1. Facendo impazzire l’intero ‘Marassi‘. José(Foto LaPresse) Notizie.comUn’altra prova deludente, invece, per i ...

Un 4-1 dal Genoa che fa male sia per il morale che per la classifica della Roma. José Mourinho a fine partita chiama la squadra per andare sotto il settore ospiti per parlare con i tifosi. "E' il peggior inizio della mia carriera, ma penso che per la prima volta nella storia della Roma siano state giocate due finali di fila in Europa". José Mourinho fotografa il momento della sua Roma, sconfitta 4-1 in casa del Genoa e ferma a 5 punti nelle zone basse della classifica. "Il gruppo è questo, non arriva nessuno e non va via nessuno."

