Roma in crisi | niente ritiro a Trigoria | ma Bove

(Di venerdì 29 settembre 2023) L'aria aè tesissima, e non potrebbe essere altrimenti. Per il momento, però, non sono in vista decisioni drastiche....

Cinque punti in 6 gare. E dopo aver incontrato, Milan a parte, Salernitana, Verona, Empoli, Torino e Genoa . La Roma è gravemente in ritardo. Lo è ...

(Adnkronos) – Il Genoa batte la Roma per 3-1 oggi 28 settembre 2023 nel match in calendario come posticipo della sesta giornata del calendario di ...

Si va avanti con Mourinho . Il diktat a Trigoria sembra chiaro e (per ora) non ammette obiezioni. Nonostante il sedicesimo posto in classifica...

Il crollo del “Ferraris” di Genova sembra fatto apposta per ricordare che, per tutti, c’è sempre una prima volta. Per le prime, aperte, ...

Momenti di tensione in via Appia a. La protesta degli attivisti di Ultima Generazione ha ...

Milano, 29 set. (askanews) – È salito a 52 il bilancio delle vittime dell'esplosione avvenuta oggi nei pressi di una moschea nella provincia del Baluchistan, nel Pakistan sud-occidentale. Lo ha ...