Roma | i tifosi stanno con Mourinho | «Conte o De Rossi? José non è il problema»

(Di venerdì 29 settembre 2023) Idellasi schierano dalla parte didopo gli ultimi risultati: il pensiero del tifo giallorosso è chiaro No al cambio di allenatore. Non scaldano i cuori deidellai nomi di Antonioo Daniele De, nonostante quest’ultimo sia legato a vita alla storia del club giallorosso. Nonostante gli ultimi risultati negativi, i sostenitori capitolini sono infatti ancora dalla parte di, ritenuto una “vittima” di questo inizio stagione deludente.

... oppure: 'Siamo riusciti a demolire Spalletti perché non faceva giocare un 41enne in una squadra da SECONDO POSTO, però leggo ancora gente che ...

I tifosi della Roma , in occasione della sfida con il Genoa, si sono resi protagonisti di cori vergognosi contro Napoli e il Vesuvio . Nella serata in ...

(Adnkronos) – Dopo il pesante ko per 4-1 della Roma con il Genoa è il momento dell’analisi. Il tecnico giallorosso José Mourinho in un’intervista ...

dellasi schierano dalla parte di José Mourinho dopo gli ultimi risultati: il pensiero del tifo giallorosso è chiaro No al cambio di allenatore. Non scaldano i cuori deidella...La classifica non fa sorridere i, ma i romanisti non hanno nessuna intenzione di lasciare sola la. Domenica c'è il Frosinone e l'Olimpico sarà come sempre sold out. Intanto, i gruppi della Curva Sud stanno già iniziando ...

Genoa-Roma, tifosi infuriati dopo la sconfitta, squadra sotto la curva. Parte la contestazione RaiNews

Roma, allo stadio esplode la rabbia dei tifosi: "Vogliamo rispetto, andate a lavorare" La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - ROMA, 29 SET - "E' stato un giorno speciale, l'energia che percepivamo provenire dal campo e dai tifosi era incredibile, è questo il bello di giocare in casa". Così un entusiasta Matt ...ACF Fiorentina informa i propri Tifosi che, per le gare che si disputeranno al Viola Park, è a disposizione il parcheggio temporaneo di Via Granacci. I motocicli potranno essere parcheggiati nella ...