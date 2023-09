Roma-Frosinone | dove vederla su Sky e DAZN? Canale esatto tv e streaming | programma | orario | palinsesto

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 settembre 2023) Manca sempre meno all’inizio della settima giornata della Serie A 2023-2024, la quale è frapposta tra il turno infrasettimanale di campionato appena concluso e la seconda giornata di coppe europee. Domenica 1 ottobre, alle 20.45, andrà in scena il derby laziale tra, che per la prima volta si disputerà con i gialloblu davanti in classifica. Laha bisogno disperato di punti: la debacle del Marassi con il Genoa della serata di ieri ha allontanato ancor di più i giallorossi dalla zona Champions League, la quale ora dista 8 punti. La squadra capitolina deve reagire, una vittoria e due pareggi in sei giornate di campionato sono un bottino miserissimo per una squadra che, sulla carta, avrebbe un parco partenti in grado di lottare per le prime quattro posizioni del campionato. Ildi Eusebio Di ...